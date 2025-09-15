Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Sept 2025 11:19 AM IST
    15 Sept 2025 11:19 AM IST

    ബൈ​ട്രാ​യ​ണ​പു​ര മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ണം ഫെ​സ്റ്റ്

    onam 2025
    ബൈ​ട്രാ​യ​ണ​പു​ര മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ണം ഫെ​സ്​​റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ, ഭാ​ര്യ മീ​നാ​ക്ഷി ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണം കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൈ​ട്രാ​യ​ണ​പു​ര മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ണം ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഓ​ണം പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ട്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഓ​ണം ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ക്കൂ​ർ അ​മ​ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30ന്​ ​അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 12 ടീ​മു​ക​ൾ അ​ത്ത​പ്പൂ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ണം കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ മീ​നാ​ക്ഷി ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി. മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ ഓ​ണാ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​മ്മ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​ഡ് ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് കു​ട്ട​ങ്കേ​രി​ൽ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സു​ജി​ത സ​നി​ൽ, ജ്യോ​തി സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ, പ്രി​യ പു​ത്തി​ല​ത്ത്, പ്രി​യ ഡോ​മി​ക്ക്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. 1500ൽ ​പ​രം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി.

    onam celebration Bengaluru News Onam 2025
