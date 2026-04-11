    Posted On
    date_range 11 April 2026 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 6:48 AM IST

    ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ​ജ​യം ഉ​റ​പ്പെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, ദ​ക്ഷി​ണ ദാ​വ​ണ​ഗ​രെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ റി​സ്വാ​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ്, യാ​സി​ർ ഖാ​ൻ പ​ത്താ​ൻ, ബ​ൽ​ക്കീ​സ് ​​ബാ​നു, കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും കെ​പി​സി​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഉ​ബെ​ദു​ള്ള ഷെ​രീ​ഫ്, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഘ സു​ൽ​ത്താ​ൻ, മ​ക​ന്ദ​ർ, ച​ന്ദ് പാ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ സൗ​ത്ത് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച ഷാ​മ​ണൂ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു, എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.​

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ചി​ല മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ഐ​സി​സി, കെ​പി​സി​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു.​

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി നി​ർ​ണ്ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ചി​ല തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ല്ലാ ജാ​തി, മ​ത, സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിയെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ബി​ജെ​പി​യും എ​സ്ഡി​പി​ഐ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    എം‌​എ​ൽ‌​സി അ​ബ്ദു​ൾ ജ​ബ്ബാ​ർ ത​ന്നെ ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ദ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​തെ ഒ​രൊ​റ്റ പേ​ര് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ‘ന​മ്മ​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​രു​ക​ൾ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ക​യോ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​വീ​ഴ്ച ഞ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു, എ​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യം വ​ച്ചു​ള്ള ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്ക​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു, അ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    TAGS:Karnatakaminorityby-electionsCongress
    News Summary - By-elections; Karnataka Congress wins Oorapennu, minority organizations
