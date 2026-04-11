ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജയം ഉറപ്പെന്ന് കർണാടക കോൺഗ്രസ് ന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കൾ
ബംഗളൂരു: ബഗൽകോട്ട്, ദക്ഷിണ ദാവണഗരെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടി നിർണായക വിജയം നേടുമെന്ന് കർണാടക കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാരായ റിസ്വാൻ അർഷാദ്, യാസിർ ഖാൻ പത്താൻ, ബൽക്കീസ് ബാനു, കെ.പി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ്, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഉബെദുള്ള ഷെരീഫ്, കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറി ആഘ സുൽത്താൻ, മകന്ദർ, ചന്ദ് പാഷ എന്നിവർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ദാവൻഗരെ സൗത്ത് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അന്തരിച്ച ഷാമണൂർ ശിവശങ്കരപ്പ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.
കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു, എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടർമാർ പാർട്ടിയെ പിന്തുണക്കുന്നു.
പാർട്ടിയിലെ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യതകളെ തകർക്കാൻ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എഐസിസി, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു.
ന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം നടത്തിയതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദാവൻഗരെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ ജാതി, മത, സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണച്ചു. ബിജെപിയും എസ്ഡിപിഐയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തിയെന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എംഎൽസി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ബദലുകൾ നിർദേശിക്കാതെ ഒരൊറ്റ പേര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ‘നമ്മൾ ഒന്നിലധികം പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടുതൽ നന്നായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമായിരുന്നു.
ആ വീഴ്ച ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചു, എല്ലാ നേതാക്കളും പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആന്തരികമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ദാവൻഗരെയിൽ സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഭിന്നിപ്പിക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചു, അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന ഒരേയൊരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്.
