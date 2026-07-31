മംഗളൂരുവിൽ ബിസിനസുകാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം

മംഗളൂരുവിൽ ബിസിനസുകാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതംtext_fields
മംഗളൂരു: സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ബിസിനസ് തർക്കങ്ങളെയും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ബിസിനസുകാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ബർകൂർ കച്ചൂർ സ്വദേശി ഇവാൻ റിച്ചാർഡ് മസ്കരേൻഹാസ് (45) ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ഡെറക്കിനായി കുന്താപുരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേകമായി മൂന്ന് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11.45 ഓടെയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ചെമ്മീൻ വിതരണ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടിശ്ശിക തുകയുടെ പേരിൽ ഡെറക് ഇവാനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ കുടിശ്ശിക തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്നും സഹായിക്കാമെന്നും ഡെറക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഈ സംഭാഷണം ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ചൂടേറിയ തർക്കമായി മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുന്താപുരത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ഡെറക് ഇവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തർക്കത്തിനൊടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ കുന്താപുരം ചർച്ച് റോഡിലെ ഹോളി റോസറി പള്ളിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൽ ഇവാൻ തന്റെ കാർ നിർത്തി കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് പുലർച്ചെ 3.15 ഓടെ കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള മഹീന്ദ്ര ഥാർ എസ്യുവിയിലെത്തിയ ഡെറക്, ഇവാന്റെ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ വണ്ടി നിർത്തി. ഇവാൻ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ ഡെറക് കൈത്തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയ്ക്ക് താഴെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ഇതേ വാഹനത്തിൽ തന്നെ പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അരയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവാൻ റോഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യസഹായം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവാൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും മുൻകാല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒളിവിലുള്ള പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
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