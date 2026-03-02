Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞു
    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല
    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ 19 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത

    ബ​സ്(​ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സാ​ധാ​ര​ണ ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞു. തീ​യ​തി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മാ​ര​ക​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സു​ക​ളി​ലും ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പി​ന്നി​ലെ പാ​ർ​ട്ടീ​ഷ​ൻ വാ​തി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക, എ​ല്ലാ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സു​ക​ളി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​വ​സ്ഥ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി​സൈ​ൻ ലേ​ഔ​ട്ട് ഡ്രോ​യിം​ഗ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ഹാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​നം, എ​ല്ലാ ബ​സു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​വു​ന്ന​തും വാ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡിം​ഗ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നീ​ണ്ട ക്യൂ​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ബ​സ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. “നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് ല​ഗേ​ജ് കാ​രി​യ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. പ​ഴ​യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​യും അ​ത് തി​രി​കെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം ബാ​ക്ക​പ്പ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ ഒ​രു ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു ദി​വ​സം ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ" -സു​ഗ​മ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഉ​ട​മ ആ​യു​ഷ് ജെ​യി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​യ​ർ ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ​പ്ര​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്. ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് 48 ദി​വ​സ​മാ​യി. പ​ക്ഷേ ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ഓ​ർ​ഡ​ർ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ കു​റ​ച്ച് സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ കൂടിയതി​നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. 1. ഇ​താ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്"- എ​സ്.​ആ​ർ.​എ​സ് ട്രാ​വ​ൽ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജ​ർ (ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്) ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ റൈ ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​ല്ലാ ബ​സു​ക​ളി​ലും എ​ഫ്ഡി​എ​സ്എ​സ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​നും ക​ത്തെ​ഴു​തി. 1000-ത്തി​ല​ധി​കം ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ഫ്ഡി​എ​സ്എ​സ് നി​ർ​മ്മാ​താ​ക്ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഇ​തേ ക​ത്തു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പി​ന്നി​ലെ പാ​ർ​ട്ടീ​ഷ​ൻ വാ​തി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ഓ​ൺ‌​ബോ​ർ​ഡി​ലെ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നിം​ഗി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത, ഹൈ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും (എം​ഒ​ആ​ർ​ടി​എ​ച്ച്) ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്,”-രാ​ജേ​ഷ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്‌​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ​സ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ രാ​ജേ​ഷ് വെ​ങ്ക​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ എം.​എം.​യോ​ഗി​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ണ്ണ് തു​റ​പ്പി​ച്ച ദു​ര​ന്തം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സ് ക​ത്തി​യ​മ​ർ​ന്ന് 19 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ച ദു​ര​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് വി ​കാ​വേ​രി ട്രാ​വ​ൽ​സി​ന്റെ എ​സി സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സ് ക​ർ​ണൂ​രി​ന് സ​മീ​പം പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യം സീ​റ്റ​ർ ബ​സാ​യി നി​ർ​മ്മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ശ​രി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ബ​സാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങി​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര വാ​തി​ൽ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ബ​സി​ൽ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. 234 സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​സി​ൽ ക​ട​ത്തി.​അ​വ​യു​ടെ ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ ഒ​ന്നി​നു​പു​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു.

