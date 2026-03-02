സർക്കാറിന്റെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബസ് ഉടമകൾക്ക് പാലിക്കാനായില്ലtext_fields
ബംഗളൂരു: സാധാരണ ബസുകളുടെയും സ്ലീപ്പർ ബസുകളുടെയും സുരക്ഷാ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ ഉടമകൾ പാലിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി 28ന് അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞു. തീയതി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗതാഗത വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ.
സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി മാരകമായ അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഗതാഗത വകുപ്പ് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്ലീപ്പർ ബസുകളിലും ഡ്രൈവറുടെ പിന്നിലെ പാർട്ടീഷൻ വാതിൽ നീക്കം ചെയ്യുക, എല്ലാ സ്ലീപ്പർ ബസുകളിലും കുറഞ്ഞത് 10 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, അടിയന്തര അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ലേഔട്ട് ഡ്രോയിംഗ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെയും മേൽക്കൂര ഹാച്ചുകളുടെയും സ്ഥാനം, എല്ലാ ബസുകളിലും യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്നതും വായിക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ സമയപരിധി കർശനമാക്കിയതിനാൽ നഗരത്തിലെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ നീണ്ട ക്യൂവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായതായി ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ പറഞ്ഞു. “നിർദ്ദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ലഗേജ് കാരിയറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പഴയ ബസുകളിൽ മിക്കവയും അത് തിരികെ അനുവദിച്ചതിനാൽ ഇത് സമയമെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരും അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, വർക്ക്ഷോപ്പുകളെല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ബസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ" -സുഗമ ടൂറിസ്റ്റ് ഉടമ ആയുഷ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണ്. ഓർഡർ നൽകിയിട്ട് 48 ദിവസമായി. പക്ഷേ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായ ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ കുറച്ച് സർട്ടിഫൈഡ് വിതരണക്കാർ മാത്രമാണുള്ളത്. രാജ്യത്തുടനീളം ഓർഡറുകൾ കൂടിയതിനാൽ അവർക്ക് ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല. 1. ഇതാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമായത്"- എസ്.ആർ.എസ് ട്രാവൽസിന്റെ മാനേജർ (ഓപ്പറേഷൻസ്) ബാലകൃഷ്ണ റൈ പറഞ്ഞു.
പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ബസുകളിലും എഫ്ഡിഎസ്എസ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സമയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഗതാഗത മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡിക്കും ഗതാഗത വകുപ്പിനും കത്തെഴുതി. 1000-ത്തിലധികം ബസുകൾക്ക് ഓർഡറുകൾ നൽകിയതിനാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓർഡറുകളും പാലിക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് എഫ്ഡിഎസ്എസ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിക്ക് ഇതേ കത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും കാലാവധി നീട്ടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ പിന്നിലെ പാർട്ടീഷൻ വാതിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അത് ഓൺബോർഡിലെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗിന് തടസ്സമാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിനും (എംഒആർടിഎച്ച്) കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്,”-രാജേഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിന്റെ ഉടമയും കർണാടക ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായ രാജേഷ് വെങ്കട്ട് വിശദീകരിച്ചു. സമയപരിധി നീട്ടുന്നത് സാധ്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഗതാഗത വകുപ്പ് യോഗം ചേരുമെന്ന് ഗതാഗത, റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ എം.എം.യോഗിഷ് പറഞ്ഞു.
സർക്കാറിന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച ദുരന്തം
ബംഗളൂരു: എയർകണ്ടീഷൻ സ്ലീപ്പർ ബസ് കത്തിയമർന്ന് 19 യാത്രക്കാർ വെന്തുമരിച്ച ദുരന്തമായിരുന്നു സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സർക്കാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 24 ന് ബംഗളൂരു-ഹൈദരാബാദ് വി കാവേരി ട്രാവൽസിന്റെ എസി സ്ലീപ്പർ ബസ് കർണൂരിന് സമീപം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം സീറ്റർ ബസായി നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ശരിയായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളില്ലാതെ പരിഷ്കരിച്ച ബസായിരുന്നു ഇത്. ജീവനക്കാർക്ക് അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അടിയന്തര വാതിൽ എവിടെയാണെന്നതിന്റെ സൂചന ബസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. 234 സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ രൂപത്തിൽ വാണിജ്യ സാധനങ്ങൾ ബസിൽ കടത്തി.അവയുടെ ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register