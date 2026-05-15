    Posted On
    date_range 15 May 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 10:06 AM IST

    ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ ബ​സ് പാ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ (ഒ.​ആ​ർ.​ആ​ർ) ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ബ​സ് പ്ര​യോ​റി​റ്റി ലൈ​നു​ക​ള്‍ (ബി.​പി.​എ​ൽ) തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് (ബി.​ടി.​പി), ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ടി.​സി), ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ), ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡ് ക​മ്പ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ആ​ർ.​ആ​ർ.​സി.​എ) എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​സ് പ്ര​യോ​റി​റ്റി ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഹൈ ​ഒ​ക്യു​പ​ൻ​സി വെ​ഹി​ക്കി​ൾ (എ​ച്ച്.​ഒ.​വി) ലൈ​നു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും മൂ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ ​ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് ജോ​യ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കാ​ർ​ത്തി​ക് റെ​ഡ്ഡി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ്-19 ലോ​ക്ക്ഡൗ​ണി​ന് മു​മ്പ് ഈ ​ലൈ​നു​ക​ള്‍ ബി.​എം.​ടി.​സി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​സ​മ​യം 15 മി​നി​റ്റ് കു​റ​യു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ല് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി.​എം.​ടി.​സി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ചീ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് മാ​നേ​ജ​ർ ജി.​ടി. പ്ര​ഭാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​ആ​ർ. പു​രം മു​ത​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് വ​രെ​യു​ള്ള ഒ.​ആ​ർ.​ആ​റി​ൽ 400 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ബ​സ് പ്ര​യോ​റി​റ്റി ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    വൈ​റ്റ്-​ടോ​പ്പി​ങ്, ഫു​ട്ട് പാ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ബി-​സ്മൈ​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ർ.​കെ. മി​ശ്ര പ​റ​ഞ്ഞു

    TAGS:Ring Road'bus lanes'Banglore
    News Summary - Bus lanes have returned to the Auto Ring Road.
