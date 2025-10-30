Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:23 AM IST

    ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ബ​സ് ചാ​ര്‍ജ് പു​തു​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ബ​സ് ചാ​ര്‍ജ് പു​തു​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ബ​സ് ചാ​ര്‍ജ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ബ്ലി​ക് ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് ഫെ​യ​ര്‍ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നാ​യി 1989ലെ ​ക​ര്‍ണാ​ട​ക മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് അ​ഞ്ച് എ ​ചേ​ര്‍ത്ത് ഗ​സ​റ്റി​ല്‍ അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ര്‍ജ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​കും പി.​ടി.​എ​ഫ്.​ആ​ര്‍.​സി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. റി​ട്ട. അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യോ ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ​യോ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​കും ക​മീ​ഷ​ന്‍. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബ​സ് ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ര്‍ജ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​​മ്പോ​ഴാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus chargeBangalore News
    News Summary - bus charge will renew in every 2 years
    Similar News
    Next Story
    X