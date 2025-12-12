Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:12 AM IST

    ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ഫ​ണ്ട് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും -ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ഫ​ണ്ട് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും -ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വി​വി​ധ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഫ​ണ്ട് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ. ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 1.2 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 3.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി- പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​യാ​ണ് വ​ര്‍ധ​ന. അ​ടു​ത്ത ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ ഇ​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, അ​നു​വ​ദി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​രു വീ​ട് പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഭി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളും ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Housing ProjectBangalore News
    News Summary - Building construction project funds will be increased
    Similar News
    Next Story
    X