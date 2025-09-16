Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:14 AM IST

    മാ​ലി​ന്യം ന​ല്‍കാ​ത്ത വീട്ടുക്കാർക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്

    മാ​ലി​ന്യം ന​ല്‍കാ​ത്ത വീട്ടുക്കാർക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ലി​ന്യം ന​ല്‍കാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ളി​ഡ് വെ​യി​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ല്‍) തീ​രു​മാ​നം. മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​ക​ള്‍ മു​മ്പ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പ് വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തും.

    5.30ന് ​മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​ക​ള്‍ വീ​ടി​ന് മു​മ്പി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ മാ​ലി​ന്യം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ​ട്ടി​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ര്‍ വ​ഹി​ക്ക​ണം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക, മാ​ലി​ന്യം ശ​രി​യാ​യി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:waste managementfineBangalore News
    News Summary - BSWML to impose fine on houses who don't return waste
