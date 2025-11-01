Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:16 PM IST

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നും കൈ​ക്കൂ​ലി: എ​സ്.​ഐ​ക്കും കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നും സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നും കൈ​ക്കൂ​ലി: എ​സ്.​ഐ​ക്കും കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നും സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ ര​ക്ത​സ്രാ​വം സം​ഭ​വി​ച്ച് മ​രി​ച്ച മ​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ട​ക്കം കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യി പി​താ​വ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബെ​ല്ല​ന്ദൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യും കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ഘോ​ര​ഖി​നെ​യും സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഭാ​ര​ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ) മു​ൻ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​റാ​ണ് മ​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​ക്ഷ​യ ശി​വ​കു​മാ​ർ (34 ) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​ല​ത​വ​ണ കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി. പൊ​ലീ​സി​നു​പു​റ​മെ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ, ബി.​ബി.​എം.​പി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പോ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ട്. അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​ബി.​എ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ അ​ക്ഷ​യ ഗോ​ൾ​ഡ്മാ​ൻ സാ​ക്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ 11 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​സ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ കോ​റ​മം​ഗ​ല സെ​ന്റ്ജോ​ൺ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​റ്റാ​ൻ 3000 രൂ​പ​യാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ട്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് കൊ​സ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​റ​മം​ഗ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രു​ഷ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി.

    ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. ബി.​ബി.​എം.​പി ശ്മ​ശാ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ലു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വാ​ങ്ങാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​യി കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബി.​ബി.​എം.​പി ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ജാ​തി സ​ർ​വേ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കൈ​ക്കൂ​ലി കൊ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പോ​സ്റ്റ് പി​ന്നീ​ട് നീ​ക്കി. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ്ങാ​ണ് എ​സ്.​ഐ​യെ​യും പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​യും സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

