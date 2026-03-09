Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightറൊ​ട്ടി​ക്ക​ട...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 March 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 7:28 AM IST

    റൊ​ട്ടി​ക്ക​ട ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റൊ​ട്ടി​ക്ക​ട ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: റൊ​ട്ടി​ക്ക​ട ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഹു​ബ്ബ​ള്ളി-​ധാ​ർ​വാ​ഡ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.​

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ സോ​ൺ -ഒ​ന്ന് ഓ​ഫീ​സി​ലെ ഹീ​ന കൗ​സ​റാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി തു​ക വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വ​രെ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    റൊ​ട്ടി​ക്ക​ട തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് മ​ലേ​പ്പ ത​ൽ​വാ​ർ എ​ന്ന​യാ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്രോ​സ​സ്സ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കാ​ൻ ഹീ​ന കൗ​സ​ർ 4500 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ 1000 രൂ​പ മു​ൻ​കൂ​ർ തു​ക​യാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ലേ​പ്പ ത​ൽ​വാ​റി​ൽ നി​ന്ന് ബാ​ക്കി 3500 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് സി​ദ്ധ​ലിം​ഗ​പ്പ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​വീ​ണ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bribelicensebakerygovernment official arrested
    News Summary - Bribe for bakery license; official arrested
    Similar News
    Next Story
    X