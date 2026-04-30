    date_range 30 April 2026 7:06 AM IST
    date_range 30 April 2026 7:06 AM IST

    ബൗറിങ് ആശുപത്രി അപകടം; അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു
    ബംഗളൂരു: ശിവാജി നഗറിൽ ആശുപത്രി മതിലിടിഞ്ഞ് എട്ടു പേർ മരിച്ചത് വേദനാജനകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ.

    വൈകീട്ടോടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൗറിങ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗം സന്ദർശിച്ച് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

    എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചു.

    സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

    TAGS: Siddaramaiah, Accidents
    News Summary - Bowring Hospital accident; Siddaramaiah visits the accident site
