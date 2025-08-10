Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Aug 2025 9:20 AM IST
    10 Aug 2025 9:20 AM IST

    ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    പോസ്റ്റർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സെ​ന്‍റ് ജോ​ണ്‍സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ര​ണ്ടാം ദി​നം സാ​ഹി​ത്യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് സ​ജീ​വ​മാ​യി. മ​ല​യാ​ളം സെ​ഷ​നി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 11ന് ​ന​ട​ന്ന ‘വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തും’ എ​ന്ന ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ശ്രീ​ജി​ത് പെ​രു​ന്ത​ച്ച​ൻ, ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ, ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രും പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് എ​ഴു​ത്തി​ലും വാ​യ​ന​യി​ലും വ്യ​ത്യാ​സം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ശ്രീ​ജി​ത് പെ​രു​ന്ത​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​യ​ന​യി​ല്ലാ​തെ എ​ഴു​ത്തി​ന് പു​തി​യ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് പ​ക്ഷ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ സാ​ഹി​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. മാ​ധ​വ​ൻ, കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രും ‘പു​തു​കാ​ലം പു​തു​ക​വി​ത’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഷീ​ജ വ​ക്കം, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ, ടി.​പി. വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​വ​യി​ത്രി വി​ന്നി ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍ എ​ഴു​തി​യ ‘വീ​ടാ​യി തീ​ര്‍ന്ന​വ​ള്‍’ എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ഡോ. ​സോ​മ​ന്‍ ക​ട​ലൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​ന​ം ചെയ്തു.

    ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ര്‍, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ രാ​മ​ന്ത​ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ‘​ക​ഥ​യു​ടെ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ യു.​കെ. കു​മാ​ര​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് എ​ച്ചി​ക്കാ​നം, ബ്രി​ജി എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​ന് ‘മാ​ധ്യ​മ​വും സാ​ഹി​ത്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​കാ​ന്ത് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ, ആ​ഷ് അ​ഷി​ത, ബി​ന്ദു സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വരും സം​സാ​രി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ‘വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ പു​തു​വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ.​പി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ, രാ​ഹു​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ​ൻ, ദേ​വേ​ശ​ൻ പേ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കും.

