Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:14 AM IST

    ബു​ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    Book Brahma Literature Festival
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. രാ​വി​ലെ 10ന് ​സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ജ​യ​ന്ത് കൈ​കി​നി, സി. ​മൃ​ണാ​ളി​നി, ബി. ​ജ​യ​മോ​ഹ​ൻ, കെ.​ആ​ർ. മീ​ര, കാ​ർ​ലോ​സ് ത​മി​ൾ​വ​ൻ, സു​ചി​ത്ര രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക്കു പു​റ​മെ, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ഡ, തെ​ലു​ങ്ക് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​വി​ലെ 11ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളം സെ​ഷ​നി​ൽ ‘പാ​വ​ങ്ങ​ളു’​ടെ നൂ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി, കെ.​വി. സ​ജ​യ്, ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ‘നോ​വ​ലി​ലെ ജ്ഞാ​ന​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ‘നോ​വ​ലി​ലെ വി​ഭി​ന്ന സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ബി​നീ​ഷ് പു​തു​പ്പ​ണം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ്, നി​മ്ന വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രും.

    TAGS:literature festivalEventBook Brahma South Indian Literature Festival
    Book Brahma Literature Festival begins today
