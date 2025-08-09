Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:36 AM IST

    ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ബു​ക്ക് ബ്ര​ഹ്മ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സെ​ന്‍റ് ജോ​ണ്‍സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. രാ​വി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബു​ക്ക​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ്, ദീ​പ ബ​സ്തി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി സാ​ഹി​ത്യ​ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം സെ​ഷ​നി​ൽ രാ​വി​ലെ 11ന് ‘​പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​റു വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി, കെ.​വി. സ​ജ​യ്, ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു ലോ​ക ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ര്‍ജ​മ ചെ​യ്ത ‘പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍’ മ​നു​ഷ്യ​നെ ക​ര്‍മോ​ത്സു​ക​നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ന്നും ലോ​ക​ത്ത് സ്നേ​ഹം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന കൃ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലി​ക​മാ​യ ഗ​ദ്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ നാ​ല​പ്പാ​ട്ട് നാ​രാ​യ​ണ മേ​നോ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കെ.​വി. സ​ജ​യ്, പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ ആ​ധു​നി​ക​മാ​യി തീ​ര്‍ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന കൃ​തി​യാ​ണ് പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ അ​തി ശ​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച കൃ​തി​യാ​ണ് പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ച്ച​ക്ക് ‘നോ​വ​ലി​ലെ ജ്ഞാ​ന​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്നു. ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​ർ, കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ‘നോ​വ​ലി​ലെ വി​ഭി​ന്ന സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ബി​നീ​ഷ് പു​തു​പ്പ​ണം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ്, നി​മ്ന വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ന്ന​ട, മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.രാ​വി​ലെ 11ന് ‘​വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ശ്രീ​ജി​ത് പെ​രു​ന്ത​ച്ച​ൻ, ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ, ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​ന് ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ സാ​ഹി​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ൻ.​എ​സ്. മാ​ധ​വ​ൻ, കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ‘പു​തു​കാ​ലം പു​തു​ക​വി​ത’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഷീ​ജ വ​ക്കം, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ, ടി.​പി. വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literature festivalmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Book Brahma Literature Festival
    Similar News
    Next Story
    X