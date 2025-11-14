Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 9:16 AM IST
    14 Nov 2025 9:16 AM IST

    കുടക് വനം ഓഫിസ് പരിസരത്ത് നവജാത ശിശുവിന്റെ ജഡം

    കുടക് വനം ഓഫിസ് പരിസരത്ത് നവജാത ശിശുവിന്റെ ജഡം
    ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ട​ക് മ​ടി​ക്കേ​രി​യി​ലെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പം ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​ന്റെ അ​ഴു​കി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി​ന് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മൂ​ന്നു ദി​വ​സം മു​മ്പ് മ​രി​ച്ച​താ​കാ​മെ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ടി​ക്കേ​രി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ശി​ശു​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്, ജി​ല്ല ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Kodagudeath of newborn babyBangalore News
    News Summary - Body of newborn baby found in Kodagu forest office premises
