Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 Oct 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 7:50 AM IST

    കോലാറിൽ കാ​ണാ​താ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കി​ണ​റ്റി​ൽ

    ഗ​വ. ഹ​യ​ർ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെയാണ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
    കോലാറിൽ കാ​ണാ​താ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കി​ണ​റ്റി​ൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ലാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കി​ണ​റ്റി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. യെ​ല​ച്ച​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ ധ​ന്യ​ബാ​യ് (13), ചി​ത്ര ബാ​യ് (13) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ളി​ക്കാ​നെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​യ​താ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​​ലെ ര​ണ്ടു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രെ​യു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​കു​റി​പ്പ് ക​​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം കു​ട്ടി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ത്തി.പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മു​റി​വു​ക​ളോ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങേ​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൽ​ബാ​ഗ​ൽ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:missingdeadbodykolarBanglore News
    News Summary - Bodies of missing girls found in well in Kolar
