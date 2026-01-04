Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകി​ദ്വാ​യി...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 9:30 AM IST

    കി​ദ്വാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പി​ളി​പ്പു​ത​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ദ്വാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പി​ളി​പ്പു​ത​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്നം ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​മ്പി​ളി​പ്പു​ത​പ്പ്

    വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഉ​പ​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മ​ന്നം ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കി​ദ്വാ​യ് നിം​ഹാ​ൻ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പി​ളി​പ്പു​ത​പ്പ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​ർ. വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ദ്‌​കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​പാ​ൽ ന​മ്പി​യാ​ർ, പി.​കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, വി​ജ​യ​ൻ തോ​ണൂ​ർ, ബി. ​ശ്രീ​ദേ​വ​ൻ, ദി​വാ​ക​ര​ൻ, വി​നോ​ദ്‌​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:patientsBlanketsmetro newsBangalore
    News Summary - Blankets provided to patients at Kidwai Hospital
    Similar News
    Next Story
    X