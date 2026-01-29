Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:22 AM IST

    ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി ബി.​ജെ.​പി; നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വാ​ഗ്വാ​ദം

    ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി ബി.​ജെ.​പി; നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വാ​ഗ്വാ​ദം
    വി​ധാ​ന സൗ​ധ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ​ലോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി രം​ഗ​ത്ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ​ലോ​ട്ടി​ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ആ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോ​ൺ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നും രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ലെ ഫോ​ണു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചോ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ.​ടി മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ ഇ​തി​നു​ത്ത​ര​മാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ‘കേ​ശ​വ കൃ​പ’​യി​ൽ​നി​ന്നും ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സ​ഭ​യി​ലെ ത​ര്‍ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി. 1988ൽ ​ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്ത​ൽ വി​വാ​ദ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ ഹെ​ഗ്‌​ഡെ സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക സ​ഭ​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സം​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വാ​യി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വെ​റും മൂ​ന്ന് വ​രി​ക​ൾ മാ​ത്രം വാ​യി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​രോ​പ​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റോ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മോ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ഗ്വാ​ദം മൂ​ലം സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

