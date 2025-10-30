Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:01 AM IST

    സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ

    സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ
    നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ​യും പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ​യും മ​റ​വി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും അ​ഴി​മ​തി​യും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ഡോ. ​വൈ. ഭ​ര​ത് ഷെ​ട്ടി. സി​റ്റി​ങ് ജ​ഡ്ജി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ​ത​ന്നെ മു​റി​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ലോ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. കി​ട​ക്ക​ക​ൾ, ബെ​ഡ് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ, ക​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ, ത​ല​യി​ണ​ക​ൾ, മ​റ്റ് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം കേ​ടാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ക​സേ​ര​ക​ളും മ​റ്റ് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റും ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​സ​ഭ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക ട്രാ​ൻ​സ്പ​ര​ൻ​സി ഇ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രൊ​ക്യു​ർ​മെ​ന്റ് ആ​ക്ടി​ലെ (കെ.​ടി.​പി.​പി ആ​ക്ട്) സെ​ക്ഷ​ൻ നാ​ല് (ജി) ​പ്ര​കാ​രം നി​ര​വ​ധി വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. കെ.​ടി.​പി.​പി ആ​ക്ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന് നാ​ല് (ജി) ​ഇ​ള​വ് എ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്ത​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്മാ​ർ​ട്ട് ലോ​ക്കു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​ഫ് ലോ​ക്ക​റു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് എ​ന​ർ​ജി സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്റ്റെ​യി​ൻ​ലെ​സ് സ്റ്റീ​ൽ വാ​ട്ട​ർ പ്യൂ​രി​ഫ​യ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​ക്കാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഈ ​വി​ഷ​യം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക് 4.5 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ റോ​സ് വു​ഡ് വാ​തി​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ര​വ​താ​നി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഫ​ണ്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ലെ ലോ​ഞ്ച് മ​സാ​ജ് പാ​ർ​ല​ർ ആ​യി. അ​വി​ടെ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണം സ​ബ്‌​സി​ഡി​യാ​ണോ അ​തോ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന് അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സൂ​യ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ല; പ​രാ​തി രേ​ഖാ​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം -സ്പീ​ക്ക​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ത​നി​ക്കോ ത​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​നോ എ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​വൈ. ഭ​ര​ത് ഷെ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട് മം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​സൂ​യ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ല. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. സ്പീ​ക്ക​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ​യും അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാം ചെ​യ്യും. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ത​ന്റെ ക​ട​മ​യാ​ണ്. ഇ​നി​യും അ​ത് തു​ട​രും. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​നി​ക്ക് പു​തി​യ​ത​ല്ല.

    എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ​തു​മു​ത​ൽ നേ​രി​ടു​ന്നു. അ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ന്നെ ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യും ത​നി​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധ​യ​സ്​​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    X