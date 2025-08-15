Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Aug 2025 9:47 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 9:47 AM IST

    ബി.​ജെ.​പി സാ​മാ​ജി​ക​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ

    ബി.​ജെ.​പി സാ​മാ​ജി​ക​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടേ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും.

    ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​ഴി​വ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘം ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി​യെ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ സ്വാ​മി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളെ​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ഭ​ക്ത​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ചി​ല​വി​ഭാ​ഗം അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​ത്യം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​ത്ത് വ​ര​ണ​മെ​ന്നും വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ട​ക്കം​പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബി.​ജെ.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ അ​ത് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:Bangalore NewsDharmasthala Murder
