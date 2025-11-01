Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:57 AM IST

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ മ​ക​ന് 'ടോ​ൾ ഫ്രീ' ​ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് മ​ർ​ദ​നം

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ മ​ക​ന് ‘ടോ​ൾ ഫ്രീ’ ​ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് മ​ർ​ദ​നം
    ടോ​ൾ ബൂ​ത്തി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ മ​ക​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ന്നോ​ളി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് വി​ജു ഗൗ​ഡ പ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ മ​ക​നാ​യ സ്മാ​ർ​ത്ത ഗൗ​ഡ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും വി​ജ​യ​പു​ര ക​ല​ബു​റ​ഗി ഹൈ​വേ​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ടോ​ൾ ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തോ​ട് ബി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ൻ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലേ​യെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് വി​ജു ഗൗ​ഡ പ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണെ​ന്നും സ്മാ​ർ​ത്ത ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ത് വി​ജു ഗൗ​ഡ എ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് സം​ഘം വ​ണ്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം. ടോ​ൾ ബൂ​ത്തി​ലെ മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ത്തെ ത​ട​ഞ്ഞു. ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സം​ഗ​പ്പ​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​യാ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ പ​രാ​തി​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
