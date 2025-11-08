ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മകൻ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: മണിപ്പാലിലെ ലോഡ്ജിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയതിനെതുടർന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മകൻ കെ. ശ്രീകാന്ത് പൂജാരിയെ (20) ഉഡുപ്പി വനിത പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ശ്രീകാന്ത് പെൺകുട്ടിയെ ലോഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് ലോഡ്ജിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി പ്രതി വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് ഹാജരാക്കി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശ്രീകാന്തിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. അതേസമയം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയും ശ്രീകാന്തിന് എതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
