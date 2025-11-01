Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘കി​ല്ല​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്’...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:02 AM IST

    ‘കി​ല്ല​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കി​ല്ല​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ‘കി​ല്ല​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ശോ​ഭ ക​ര​ന്ത​ല​ജെ​യും ബി.​ജെ.​പി വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. ര​ക്തം പു​ര​ണ്ട കൈ​പ്പ​ത്തി​യു​ടെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പൈ​ശാ​ചി​ക മു​ഖ​വു​മാ​യു​ള്ള ചി​ത്ര​വും പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ കാ​ണാം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 1800ഓ​ളം കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ജ​യ കി​ഷോ​ർ ര​ഹാ​ത്ക​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - BJP launches 'Killer Congress' poster campaign
    Similar News
    Next Story
    X