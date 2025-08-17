Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബി.​ജെ.​പി...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:36 AM IST

    ബി.​ജെ.​പി മ​ത​വി​കാ​രം ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ന്നു -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ജെ.​പി മ​ത​വി​കാ​രം ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ന്നു -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) സു​താ​ര്യ​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ത​ക​ളും അ​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച ഗു​ണ്ടു​റാ​വു, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഈ ​കേ​സ് ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണ്. മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കും.

    വി​വി​ധ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല, വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ​യും തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ അ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. എ​ത്ര​നാ​ൾ ഖ​ന​നം തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ഴി​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​തി​യെ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ചാ​യ്‌​വു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​വും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം മി​ക​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് മാ​ത്രം അ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ടം കൊ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു ആ​രോ​പി​ച്ചു. 10 ദി​വ​സ​മാ​യി അ​വ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ പ​ഴ​യ ത​ന്ത്ര​മാ​ണി​ത്. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും സം​ഘ്പ​രി​വാ​റും വ​ള​രു​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യു​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല. ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത​ല്ല, കാ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഖ​ന​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dinesh Gundu RaoBJPmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - BJP is stirring up religious sentiments - Minister Dinesh Gundu Rao
    Similar News
    Next Story
    X