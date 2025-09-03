Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:34 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ന്നു -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    sidharamayya
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രോ​പി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​സി​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യോ​ട്, സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലേ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ‘ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ച​ലോ’​റാ​ലി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യം’​എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. "ഇ​ത് ധ​ർ​മ യാ​ത്ര​യ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ യാ​ത്ര​യാ​ണ്. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്, അ​വ​ർ​ക്ക് (ബി.​ജെ.​പി) ന​മ്മു​ടെ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലേ, അ​വ​ർ എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​നും സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മു​ക്തി നേ​ടു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ ത​ന്നെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്’-​സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്ക് വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ‘ഇ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം ഫ​ണ്ടു​ണ്ട്, പ​ണം എ​വി​ടെ നി​ന്ന് വ​രു​ന്നു? ആ​രാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്’​എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​രു​ത്. അ​വ​ർ അ​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്.

    അ​വ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലും ഒ​രു സ​ത്യ​വു​മി​ല്ല. വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ത​നി​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സി.​എ​ൻ. ചി​ന്ന​യ്യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക​യെ പോ​ലു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:sidharamayyametro newsLatest NewsBanglore NewsBJP
    News Summary - BJP is playing politics in Dharmasthala - Chief Minister
