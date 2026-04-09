Madhyamam
    Posted On
    date_range 9 April 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 7:11 AM IST

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളി​ല്‍ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യം -ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ന്ദ്രെ

    ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ന്ദ്രെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​നു​ഷ്യ-​മൃ​ഗ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്യ ജീ​വി​ക​ളി​ല്‍ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​നം മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖ​ന്ദ്രെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ന​യു​ടെ ച​വി​ട്ടേ​റ്റ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കാ​ട്ടി​ലെ ചി​ല ജീ​വി വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു. അ​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ര്‍ക്കും ഉ​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ല്‍ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഒ​രു ആ​ശ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വി​ഷ​യം സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യും നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യോ​ഗം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ മാ​റ്റി പാ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റി താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ ത​യ്യാ​റു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    TAGS:wildlifebirth controlIshwar KhandreBanglore
    News Summary - Birth control is a must in wildlife - Ishwar Khandrev
