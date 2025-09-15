Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 15 Sept 2025 11:31 AM IST
    ആ​ദി​വാ​സി ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റി​ന് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ആ​ദി​വാ​സി ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റി​ന് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 47,859 ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്. ആ​ധാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നീ​ക്കം. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത കി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് (പി.​ഡി.​എ​സ്) ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഇ​തേ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ൺ​ദീ​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മി​ക്ക ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. കി​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ അ​താ​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഓ​രോ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി​ക്ക് മു​മ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും 15ാം തീ​യ​തി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

