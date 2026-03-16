Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    16 March 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    16 March 2026 9:26 AM IST

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും-ജി​ബി​എ ചീ​ഫ് കമീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു : ജി​ബി​എ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ഞ്ച് ന​ഗ​ര കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള കോ​റ​മം​ഗ​ല​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജ്ജം ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന (ക​സ-​ര​സ) സൗ​ക​ര്യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ദ്ര​വ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി​ബി​എ സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ല​വി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ന​ഞ്ഞ​തും ഉ​ണ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യെ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് റാ​വു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, മാ​ലി​ന്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​രം​തി​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ കാ​സ-​റാ​സ പ്ലാ​ന്റി​ലെ 10 ട​ൺ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹൈ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് ഉ​ത്പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnataka Newsbiogas plantmetro news
    News Summary - Biogas plants will be set up in the city - GBA Chief Commissioner Maheshwara Rao
    Next Story
    X