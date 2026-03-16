നഗരത്തിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും-ജിബിഎ ചീഫ് കമീഷണർ മഹേശ്വര റാവുtext_fields
ബംഗളൂരു : ജിബിഎ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച അഞ്ച് നഗര കോർപറേഷനുകളുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമായ ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി ചീഫ് കമ്മീഷണർ മഹേശ്വര റാവു പറഞ്ഞു.
ബംഗളൂരു സൗത്ത് സിറ്റി കോർപറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള കോറമംഗലയിലെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന (കസ-രസ) സൗകര്യം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നഗരത്തിലെ ദ്രവ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ജിബിഎ സിറ്റി കോർപറേഷനുകളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗര കോർപറേഷനുകളിൽ വികേന്ദ്രീകൃത കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഓരോ കോർപറേഷനിലും ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ഏക്കർ ഭൂമി ആവശ്യമായി വരും. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി നവീകരിക്കുകയും അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
തദ്ദേശീയ തലത്തിൽ നനഞ്ഞതും ഉണങ്ങിയതുമായ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായി വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയെ വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്ന് റാവു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൗരന്മാരുടെ സഹകരണം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, മാലിന്യം കൈമാറുന്നതിനുമുമ്പ് തരംതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നിലവിൽ കാസ-റാസ പ്ലാന്റിലെ 10 ടൺ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദനം സാധ്യമാകുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
