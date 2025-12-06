Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവിദ്വേഷ...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:49 AM IST

    വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരായ ബിൽ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    • ബില്ലിനെ എതിർക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ശ്രീരാമ സേന ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ്
    • മുത്തലിക് ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് കീറി പ്രതിഷേധിച്ചു
    വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരായ ബിൽ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീ​രാ​മ സേ​ന ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​മോ​ദ് മു​ത്ത​ലി​ക് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ, വി​ദ്വേ​ഷ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ (ത​ട​യ​ൽ) ബി​ൽ കീറി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഈമാസം 19 വരെ ബെളഗാവി സുവർണ വിധാൻ സൗധയിൽ നടക്കുന്ന കർണാടക നിയമസഭ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗ, വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ (തടയൽ) ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ശ്രീരാമ സേന ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് മുത്തലിക് ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യംവെക്കാനും ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളെയും അവരുടെ നേതാക്കളെയും അടിച്ചമർത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദിഷ്ട ബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മുത്തലിക് ശനിയാഴ്ച വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

    മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഹിന്ദു ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണിത്. ഗോവധ നിരോധനം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും നിയമലംഘനം നടക്കുമ്പോൾ ഗോവധത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ എന്ന് മുത്തലിക് ചോദിച്ചു. ലവ് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നത് തെറ്റാണോ? പള്ളികളുടെയും അനധികൃത നിർമാണങ്ങളെയോ ശവസംസ്കാര സ്ഥലങ്ങളിലെ കൈയേറ്റങ്ങളെയോ എതിർക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? മതപരിവർത്തനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് തെറ്റാണോ -അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.

    ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ പ്രതിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആരെയും നിശ്ശബ്ദരാക്കാനാണ് ബിൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുത്തലിക് ആരോപിച്ചു. ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കാനും അത് പാസാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പി, ജെ.ഡി-എസ് എം.എൽ.എമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സംഘടന എല്ലാ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കും നിവേദനം നൽകുകയും സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ മുത്തലിക് ബില്ലിന്റെ പകർപ്പുകൾ കീറി പ്രതിഷേധിച്ചു. പരശുറാം നാദവിനാമണി, യശവന്ത്, ശ്രീധർ, മധു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:winter sessionHate SpeechTripple Talaq BilGovernment of Karnataka
    News Summary - Bill against hate speech in winter session
    Similar News
    Next Story
    X