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    കർണാടകയിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ ബിഹാർ തന്ത്രം നടക്കില്ല: ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ്

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    പൗരന്മാരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി വിൽക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തേക്കാൾ അപകടകരമാണ്
    കർണാടകയിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ ബിഹാർ തന്ത്രം നടക്കില്ല: ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ്
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    ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്

    ബംഗളൂരു: ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎക്ക് കർണാടകയിൽ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദ് ഞായറാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ നേടിയതുപോലെ കർണാടകയിലും വിജയിക്കുമെന്ന് അവർ (ബിജെപി നേതാക്കൾ) പറഞ്ഞാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ അമ്പയറായി നിലനിർത്തി അവർ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്.

    എന്നാൽ കർണാടകയിൽ അത് സാധ്യമാകില്ല.ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച ഹരിപ്രസാദ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചോ അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

    പൗരന്മാരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി വിൽക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ നാനി പാൽഖിവാല വളരെ മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിയമത്തിന്റെ മുദ്രക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കൊല്ലുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പ്രസ്താവന ഇന്ന് എത്രത്തോളം സത്യമായി മാറിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ബിജെപി അസ്വസ്ഥരാകുന്നു.

    ഹാഷ് ടാഗുകൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, ആർപ്പുവിളികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പുകൾ പരാമർശിച്ച ഹരിപ്രസാദ്, ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ സുതാര്യമായി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രേഖകൾ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സുതാര്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കണം.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വിമർശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന കേരള ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരാമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല. ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല.

    മറ്റൊരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിൽ ശക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല.കർണാടകയിലെ രാജ്യസഭ, നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ റെക്കോർഡ് കളങ്കപ്പെട്ടതാണെന്നും 2006, 2012 രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും ഹരിപ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.

    പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ അംഗത്വത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും അവയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നേട്ടങ്ങളും ലഭിച്ചു എന്നതും വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് പരസ്യമാക്കണമെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Bihar Strategy Won’t Work in Karnataka: Hariprasad
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