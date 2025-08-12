Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂരു ടെ​ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:13 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂരു ടെ​ക് സ​മ്മി​റ്റി​ന് ബി.​ഐ.​ഇ.​സി വേ​ദി​യാ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വി​ധ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    Bengaluru Tech Summit
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ടെ​ക് സ​മ്മി​റ്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ടെ​ക് പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 28ാമ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു ടെ​ക് സ​മ്മി​റ്റ് (ബി.​ടി.​എ​സ്) ‘ഫ്യൂ​ച്ച​റൈ​സ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ര്‍ 18 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ തു​മ​കൂ​രു റോ​ഡി​ലെ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ല​സാ​യി​രു​ന്നു വേ​ദി. ലോ​കോ​ത്ത​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും വി​പു​ല​വു​മാ​യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന ഹാ​ളു​ക​ള്‍, ആ​ധു​നി​ക കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ‘ന​മ്മ മെ​ട്രോ’ വ​ഴി​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് വേ​ദി​മാ​റ്റം.

    20,000ത്തി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ് സ്ഥാ​പ​ക​ര്‍, ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍, 15,000ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, 1200ല​ധി​കം എ​ക്‌​സി​ബി​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​റെ പേ​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 100ല​ധി​കം അ​റി​വ് സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍, 5000ത്തി​ല​ധി​കം മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ടെ​ക് സ​മ്മി​റ്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​വി​ധ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ടെ​ക് പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    44 ശ​ത​മാ​നം സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ര്‍ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും 18,300ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ളും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ മു​ന്‍നി​ര​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ഐ.​ടി-​ബി.​ടി മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്രി​സ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ഡോ. ​കി​ര​ണ്‍ മ​ജും​ദാ​ര്‍ ഷാ, ​പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​കാ​ശ്, ഡോ. ​എ.​എ​സ്. കി​ര​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, ഡോ. ​എ​ക​രൂ​പ് കൗ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Exhibition Centertech companiesBengaluru Tech Summit
    News Summary - BIEC to host Bengaluru Tech Summit
    Similar News
    Next Story
    X