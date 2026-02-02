Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബി​ദ​ർ സ്ഫോ​ട​നം:...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 8:35 AM IST

    ബി​ദ​ർ സ്ഫോ​ട​നം: പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സോ​ളാ​പൂ​ർ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ബി​ദ​ർ സ്ഫോ​ട​നം: പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സോ​ളാ​പൂ​ർ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ബി​ദ​ർ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര ഖാ​ഡ്രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജി​ല്ല

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഹും​നാ​ബാ​ദ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മൊ​ള​കേ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ ദു​രൂ​ഹ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര ഖാ​ഡ്രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വത്തിൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ മുതിർന്ന​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ സോ​ളാ​പൂ​രി​ലേ​ക്കും മ​റ്റൊ​രാ​ളെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ശ​രി​യാ​യ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​വ​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മു​ഴു​വ​ൻ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കും. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കുമെന്നും മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:InjuredMalayalam Newsmetro newsLatest News
    News Summary - Bidar blast: Injured shifted to Solapur, Hyderabad hospitals
    Similar News
    Next Story
    X