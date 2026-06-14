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    Metro
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:00 AM IST

    ബി​ദ​ഡി ടൗ​ൺ​ഷി​പ്; 500 ഏ​ക്ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാർ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി

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    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം
    ബി​ദ​ഡി ടൗ​ൺ​ഷി​പ്; 500 ഏ​ക്ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാർ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി
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    കു​മാ​ര​സ്വാ​മി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബി​ദ​ഡി​ക്ക് സ​മീ​പം ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​നാ​യി(​ജി.​ബി.​ഐ.​ടി) 500 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി.

    ബി​ദ​ഡി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ടൗ​ൺ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തോ​ട് ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍ യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ക​ർ​ഷ​ക വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് നീ​ക്ക​മെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പോ​രാ​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​മ​ന​ഗ​ര, ഹ​രോ​ഹ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 499 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ.​ഐ-​പ​വ​ർ​ഡ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പാ​ണ് ഇ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 7,481 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    470 ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴും അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​മി​യാ​ണ്.

    ടൗ​ൺ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ല​ക്ഷ്യം. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 80 ശ​ത​മ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രും പ​ദ്ധ​തി​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ടൗ​ൺ​ഷി​പ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​രി​ശാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ർ​ഷി​കേ​ത​ര​വു​മാ​യ ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ണ് എ​ന്നി​രി​ക്കെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി എ​ന്തി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. താ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് 2006 ൽ ​ബി​ദ​ഡി​യി​ലേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കു​മാ​ര​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:KarnatakaGovernmentKumaraswamytownship
    News Summary - Bidadi Township; Kumaraswamy opposes government's move to acquire 500 acres
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