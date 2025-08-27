Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:50 AM IST

    ബി​ക്കു ശി​വ കൊ​ല: മു​ഖ്യ​പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബി.​ജെ.​പി​ എം.​എ​ൽ.​എ ബെ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെന്ന് ആരോപണം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗു​ണ്ട നേ​താ​വ് ബി​ക്കു ശി​വ​യെ അ​ൾ​സൂ​ർ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്ന ജ​ഗ്ഗ​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സി.​ഐ.​ഡി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ വൈ​കാ​തെ, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് പു​റ​മെ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര, കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പും നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ജ​ഗ്ഗ​ക്കെ​തി​രെ ഹെ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഗു​ണ്ടാ​നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ലൈ 15ന് ​രാ​ത്രി​യാ​ണ് ബി​ക്കു ശി​വ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കെ.​ആ​ർ പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ ബെ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജി​ന് പ​ങ്കു​ള്ള​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ഭാ​ര​തി ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 15 പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സ് പി​ന്നീ​ട്, സ​ർ​ക്കാ​ർ സി.​ഐ.​ഡി സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

