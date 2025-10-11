Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 11 Oct 2025 7:15 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 7:15 AM IST

    ക​ലാ​യി അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ധ​ക്കേ​സ്; പ്ര​തി ഭ​ര​ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി

    ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​വ് എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു
    bharath kumdel
    ഭ​ര​ത് കും​ദേ​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ ക​ലാ​യി അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ല​ക്കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ പ്ര​തി​യും ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​വു​മാ​യ ഭ​ര​ത് കും​ദേ​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. 2017ൽ ​ന​ട​ന്ന വ​ധ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഭ​ര​ത് ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കും​ദേ​ലി​നെ​തി​രെ ബ​ണ്ട്വാ​ൾ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​കം, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സം​ഘം ചേ​ര​ൽ എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ ഈ ​മാ​സം 25 വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. കൊ​ല​പാ​ത​ക വി​ചാ​ര​ണ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കും​ദേ​ലി​നെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു കേ​സ് കൂ​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തു​താ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ബ​ണ്ട്വാ​ൾ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേസെടുത്തത്.

    ഈ ​കേ​സി​ലും ഭ​ര​ത് കും​ദേ​ൽ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 2006ൽ, ​ബ​ണ്ട്വാ​ൾ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ 2006ലും 2007​ലും 2009ലും 2010​ലും 2012ലും ​ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

