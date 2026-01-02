Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു പു​തി​യ...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:56 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടും- ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടും- ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ക​സ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​വ​ധി വ​ൻ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​വ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ ഭാ​വി ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു ബി​സി​ന​സ് കോ​റി​ഡോ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പെ​രി​ഫ​റ​ൽ റി​ങ്​ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ താ​ല്‍പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ഈ ​ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ര്‍ഹ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ല്‍പ്പാ​ത​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. മേ​ക്രി സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ‘ക​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​വ​ർ’ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തു​ര​ങ്ക പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കും. ഔ​ട്ട​ര്‍ റി​ങ്​ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ തു​മ​കു​രു റോ​ഡ് മു​ത​ല്‍ കെ.​ആ​ർ. പു​രം വ​രെ പു​തി​യ മേ​ല്‍പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    നൈ​സ് റോ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം സ്കൈ​ഡെ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:D.K. Shivakumardevelopment projectsBengaluru
    News Summary - Bengaluru's new development projects will make a place in history - D.K. Shivakumar
    Similar News
    Next Story
    X