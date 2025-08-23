Begin typing your search above and press return to search.
    പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 12 വ​രെ ഇ-​ച​ലാ​ൻ വ​ഴി തു​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കൂ.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ btp.gov.in, ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​സ്ട്രാം ആ​പ്, ക​ര്‍ണാ​ട​ക വ​ണ്‍, ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ വ​ണ്‍ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ, ഇ​ഫ​ൻ​ട്രി റോ​ഡി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന പ​ണ​മ​ട​ക്കാം. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യും പ​ണ​മ​ട​ക്കാം.

    2023ലും ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ കി​ഴി​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു. 5.6 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

