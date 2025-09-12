Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:27 AM IST

    വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ ത​ക​ര്‍ച്ച മു​ത​ല്‍ വി​വാ​ഹ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾവ​രെ; ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​നു​ക​ളി​ല്‍ പ​രാ​തി പ്ര​ള​യം

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ ത​ക​ര്‍ച്ച മു​ത​ല്‍ വി​വാ​ഹ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾവ​രെ; ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​നു​ക​ളി​ല്‍ പ​രാ​തി പ്ര​ള​യം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹാ​യ ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രാ​തി പ്ര​ള​യം. കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​ഠ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​മ്മ​ര്‍ദം, ജോ​ലി​ക​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടി ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ കാ​ലി​ട​റി വീ​ഴു​മ്പോ​ള്‍ മ​നു​ഷ്യ​ന് താ​ങ്ങ് മ​റ്റൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് ലോ​ക ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്ര​തി​രോ​ധ ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 10നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍ വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ഭാ​ഗ​വും ക​വ​ര്‍ന്നെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും കി​ണ​ഞ്ഞു പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    2019ല്‍ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​ര്‍പി​ത ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഇ​തു​വ​രെ 30,000 കോ​ളു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 100ന് ​മു​ക​ളി​ല്‍ കോ​ളു​ക​ള്‍ വ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍ 30 എ​ണ്ണ​ത്തോ​ളം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ വൈ​സ​ര്‍ പാ​ട്രി​ക് വാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. 20ല​ധി​കം വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​ര്‍ സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ഫോ​ണ്‍: 080 23655557

    സ​ഹാ​യി: മെ​ഡി​കൊ പാ​സ്ട്ര​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് സ​ഹാ​യി. 22 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സേ​വ​നം തു​ട​രു​ന്ന സ​ഘ​ട​ന​യാ​ണി​ത്. 2024 ജൂ​ലൈ​ക്കും 2025 ജൂ​ണി​നു​മി​ട​യി​ല്‍ 711 കോ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ല്‍കി. 18 വ​യ​സ്സി​നും 20 വ​യ​സ്സി​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 600 ഓ​ളം കോ​ളു​ക​ള്‍ വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല്‍ഫോ​ണ്‍സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​ണ്‍: 080 2549 7777

    24x7 ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍: ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ടെ​ലി-​മാ​ന​സ് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സേ​വ​നം 20ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച കൗ​ൺ​സ​ല​ർ​മാ​രാ​ണ് കോ​ളു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഫോ​ണ്‍:1800 891 4416.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakahelplinemetro newsBengaluru
    News Summary - Bengaluru suicide helplines flooded with relationship woes
    Similar News
    Next Story
    X