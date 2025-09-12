Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ; പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ്

    ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ; പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ), ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് പീ​സ്, ഫ്രൈ​ഡേ​യ്‌​സ് ഫോ​ർ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ്പാ​ർ​പേ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് സം​ഘാ​ട​ക​രെ രേ​ഖാ​മൂ​ലം വി​സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​ണേ​ശ നി​മ​ജ്ജ​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മു​ന്‍ നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് വി​സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22നും 29​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Bengaluru police deny permission for protest against Israeli genocide in Gaza
