Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു...
    Metro
    Posted On
    date_range 31 May 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 7:15 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം നാ​ളെ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് പ​ച്ച സി​ഗ്ന​ലി​ലേ​ക്ക്. ഹാ​സ​ൻ-​മം​ഗ​ളൂ​രു റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​ലെ പു​തു​താ​യി വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച സ​ക​ലേ​ശ്പൂ​ർ-​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ചു​രം റോ​ഡ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്രീ​മി​യം ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സം നീ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റി​സ​ർ​ച്ച് ഡി​സൈ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (ആ​ർ.​ഡി.​എ​സ്.​ഒ) ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘം ജൂ​ൺ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അം​ഗീ​കാ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച റെ​യി​ൽ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​സോ​മ​ണ്ണ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ജൂ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ.​ഡി.​എ​സ്.​ഒ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​ക്കും റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ മൈ​സൂ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ​ർ (ഡി.​ആ​ർ.​എം) മു​ദി​ത് മി​ത്ത​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ർ.​ഡി.​എ​സ്.​ഒ ടീം ​ജൂ​ൺ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത ലോ​ഡ് അ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ള്ള പാ​സ​ഞ്ച​ർ, ച​ര​ക്ക് റേ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ത​രം ട്രെ​യി​ൻ സെ​റ്റു​ക​ൾ റൂ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​ഴ്ച എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു,

    പു​തു​താ​യി വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച ചു​രം സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ലി​ച്ചി​ടു​ന്ന ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പാ​സ​ഞ്ച​ർ റേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ അ​ടു​ത്തി​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ഹാ​സ​ൻ-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ലെ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ക​ലേ​ശ്പു​ർ-​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ് സ്ട്രെ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ റെ​യി​ൽ​വേ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​പാ​ത​ക്ക് 50 ൽ ​ഒ​ന്ന് എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ച​രി​വ് ഉ​ണ്ട്, ഓ​രോ 50 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലും ട്രാ​ക്ക് ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ന് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തും 57 തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ, 258 പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, 108 കൂ​ർ​ത്ത വ​ള​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഇ​ത് വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​ത്തെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ദൗ​ത്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മൈ​സൂ​രു-​ഹാ​സ​ൻ-​മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ക്ഷ​ൻ, 47 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഹാ​സ​ൻ-​അ​ർ​സി​ക്ക​രെ റൂ​ട്ട്, 45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ടൂ​ർ-​ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ലൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 400 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ 2021 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 461.23 കോ​ടി രൂ​പ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും റെ​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2026 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ചെ​ല​വ് 729.28 കോ​ടി​യാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 93.55 കോ​ടി രൂ​പ 2023 ഡി​സം​ബ​റി​നും 2025 ഡി​സം​ബ​റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ക​ലേ​ശ്പൂ​ർ-​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ് ചു​രം സെ​ക്ഷ​ൻ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. റൂ​ട്ടി​ലെ ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ട്രെ​യി​ൻ വേ​ഗ​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vande Bharattest runmetro newsBengaluru
    News Summary - Bengaluru-Mangalore Vande Bharat test run date
    Similar News
    Next Story
    X