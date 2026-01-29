Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Jan 2026 9:54 AM IST
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ മ്യൂ​സി​യം, ഇ​ഷ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​ജെ. ജോ​ജോ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ജോ​യി​ന്‍റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ വി. ​പ്രി​ജി, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം മെ​ന്‍റ​ര്‍ മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ർ, ഓ​മ​ന ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​ബീ​ന പ്ര​വീ​ൺ, ഷാ​ജി​യാ​ർ പി​ള്ള, ഷാ​ജു ദേ​വ​സി, ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ജെ​സ്സി ഷി​ബു, ജ​യ ര​വി, ഡോ. ​രാ​ജ​ല​ക്ഷ്‌​മി, ജോ​യി​സി, നീ​ര സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, സ​ൽ​മ ബ​ഷീ​ർ, മേ​രി രാ​ജ​ൻ, അ​നി​ത എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

