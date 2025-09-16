Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:06 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണാ​ര​വം 2025 കോ​റ​മം​ഗ​ല സെ​ന്‍റ് ജോ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സി.​കെ. രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി എം.​എ​ൽ.​എ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ, ന​ടി പ്ര​യാ​ഗ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ഫാ​ദ​ർ ടോ​ണി എ.​ജെ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​ജോ പി.​ജെ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് മാ​ത്യു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​രു​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​വ് ഇ.​ജെ. ജോ​യ​ന്റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ വി. ​പ്രി​ജി, മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, വി​ജ​യ​ൻ തോ​ണൂ​ര്‍, ജെ​സ്സി ഷി​ബു, അ​ഡ്വ. മെ​ന്‍റോ ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഗാ​യ​ക​ർ ദു​ർ​ഗാ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ജോ​ബി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക് നൈ​റ്റും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ലി ജോ​ൺ​സ​ൺ, ട്രെ​ന്‍സി സ​ജി, എം.​കെ. അ​ഭി​രാ​മി എ​ന്നി​വ​രും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​ഡ്വ. മ​നോ​ജ്, സൂ​ര​ജ് എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationBangalore News
    News Summary - Bengaluru Malayali Forum Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X