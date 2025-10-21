Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:53 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം നോ​ര്‍ക്ക ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം നോ​ര്‍ക്ക ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക ഐ.​ഡി, ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡ് കാ​മ്പ​യി​ൻ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ര്‍ഡി​ന്റെ​യും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡി​ന്റെ​യും കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ജ​യ​ന​ഗ​ര്‍ ഈ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ന​ട​ത്തി. നോ​ര്‍ക്ക ബം​ഗ​ളൂ​രു ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​ജെ. ജോ​ജോ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ഹെ​റാ​ള്‍ഡ് മാ​ത്യു, അ​രു​ണ്‍ ജോ​ര്‍ജ്, ഇ.​ജെ. സ​ജീ​വ്, അ​ഡ്വ. മെ​ന്‍റോ ഐ​സ​ക്, മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ര്‍, ഡോ. ​ബീ​ന പ്ര​വീ​ണ്‍, എം.​കെ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, അ​ഡ്വ. ഹ​നീ​ഷ്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സൈ​മ​ണ്‍ ത​ല​ക്കോ​ട​ന്‍, ര​വി ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ചാ​ര്‍ലി മാ​ത്യു, ഷാ​ജു ദേ​വ​സ്സി, ടോ​ണി, ഓ​മ​ന ജേ​ക്ക​ബ്, എം.​എ. ബൈ​ജു, അ​നി​ല്‍ ധ​ര്‍മ​പ​തി, എ​ബി​ന്‍, അ​മ​ല്‍, ഉ​മേ​ഷ്, എ​സ്. അ​ശ്വി​നി, ലോ​റ​ന്‍സ്, ആ​ല്‍വി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Bengaluru Malayali Forum Norka Insurance Campaign
    Similar News
    Next Story
    X