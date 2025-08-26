Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Aug 2025 10:25 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 10:25 AM IST

    ബി.​എം.​എ​ഫ് ‘ഓ​ണാ​ര​വം’ പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​കാ​ശ​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2025’ന്റെ ​പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​കോ​റ​മം​ഗ​ല സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 13ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2025’ ന്റെ ​പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജെ. ജോ​ജോ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് മാ​ത്യു, അ​രു​ൺ ജോ​ർ​ജ്, പ്ര​ജി, അ​ഡ്വ. മെ​ന്റോ ഐ​സ​ക്, മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ർ, മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, വി​നീ​ഷ്, കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ജെ​സ്സി ഷി​ബു, എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു, ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ചാ​ർ​ളി മാ​ത്യൂ, ഷാ​ജു ദേ​വ​സ്സി, ഷാ​ജി ആ​ർ. പി​ള്ള, ഡോ.​ബീ​ന, ഓ​മ​ന ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘ഓ​ണാ​ര​വം ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, കേ​ര​ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ജ​യ​ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ സി.​​കെ. രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി, ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ, യു​വ​ന​ടി പ്ര​യാ​ഗ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ദു​ർ​ഗ വി​ശ്വ​നാ​ഥും ജോ​ബി ജോ​ണും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    X