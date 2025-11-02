Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു- കൊ​ച്ചി...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:59 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു- കൊ​ച്ചി വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് സ​മ​യ​ക്ര​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു- കൊ​ച്ചി വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് സ​മ​യ​ക്ര​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ന്ദേ ഭാ​ര​തി​ന്റെ സ​മ​യ​ക്ര​മം റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സ് ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 26651 രാ​വി​ലെ 5.10ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.50ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തും.

    ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 26652 ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.20ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 11ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തും. കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ​പു​രം, സേ​ലം, ഈ​റോ​ഡ്, തി​രു​പ്പൂ​ർ, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ, ദ​ക്ഷി​ണ പ​ശ്ചി​മ റെ​യി​ൽ​വേ സോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​കാ​സ​ർ​കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​മം​ഗ​ലാ​പു​രം റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:train timingVande BharatBangalore News
    News Summary - Bengaluru-Kochi Vande Bharat timings announced
    Similar News
    Next Story
    X