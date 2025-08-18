Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബംഗളൂരു കേരള സമാജം...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:56 AM IST

    ബംഗളൂരു കേരള സമാജം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം

    Independence Day
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം വി​വി​ധ സോ​ണു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കേ​ന്ദ്ര ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ സു​ജാ​ത വേ​ണു ഗോ​പാ​ൽ, കെ. ​ലീ​ന, നി​ർ​മ​ല വ​ർ​ക്കി, രാ​ഗി​ത രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഈസ്റ്റ്‌ സോൺ

    ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ ഓ​ഫി​സ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി. ​വി​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ​ൻ. രാ​ജീ​വ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ സോ​മ​രാ​ജ്, സ​ജി പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ര​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​കെ. ര​ഘു, വി​നോ​ദ്, പി.​എ​ഫ്. ജോ​ബി, ടി.​ടി. ര​ഘു, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​നു അ​നി​ൽ, ലേ​ഖ വി​നോ​ദ്, പ്ര​സാ​ദി​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    മാഗഡി റോഡ് സോൺ

    മാഗഡി റോഡ് സോണിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ പ്രകാശ് ബരെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സോൺ ചെയർമാൻ അനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വൈസ് ചെയർമാൻ സഹദേവൻ, കൺവീനർ ശ്ലിജു, ലേഡീസ് വിങ് ചെയർപേഴ്സൻ ഓമന, കൺവീനർ അമ്പിളി, യുവജന വിഭാഗം കോഓഡിനേഷൻ താനിയ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    കന്റോൺമെന്റ് സോൺ

    ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ൺ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം താ​മി​നാ​ഥ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജെ​യ്മോ​ൻ മാ​ത്യു, സ​ജി​ത്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദി​വ്യ​മു​ര​ളി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദേ​വി ശി​വ​ൻ, ര​മ്യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഷീ​ന ഫി​ലി​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സിറ്റി സോൺ

    സി​റ്റി സോ​ണി​ൽ സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​വി​നേ​ഷ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. കെ.​കെ. സു​രേ​ഷ്, സു​ധ വി​നേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വൈറ്റ് ഫീൽഡ് സോൺ

    വൈറ്റ് ഫീൽഡ് സോൺ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ സോൺ ചെയർമാൻ ഡി. ഷാജി പതാക ഉയർത്തി. സോൺ ഭാരവാഹികളായ സുഭാഷ്, സുജിത് ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

    യലഹങ്ക സോൺ

    യലഹങ്ക സോണിൽ സോൺ ചെയർമാൻ ശിവൻ പിള്ള പതാക ഉയർത്തി. രാധാകൃഷ്ണ കുറുപ്പ്, പ്രീത ശിവൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    പീനിയ സോൺ

    പീനിയ സോണിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ സോൺ ചെയർമാൻ പി.പി. ജോസ് പതാക ഉയർത്തി. കൺവീനർ ബി.വി. രമേഷ്, ബേബി, ഷൈമ രമേഷ്, ജയലേഖ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

    കെ.ആർ പുരം സോൺ

    കെ.​ആ​ർ പു​രം സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. ​ഹ​നീ​ഫ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​ബി​നു, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ ര​ജി​ത് കു​മാ​ർ, സി​ബി​ച്ച​ൻ, ശി​വ​ദാ​സ്, കെ.​എ​സ്‍. ഷി​ബു, അ​മൃ​ത സു​രേ​ഷ്, അം​ബി​ക സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Independence DayBengaluru NewsgatheringKerala Samajam Bangalore
