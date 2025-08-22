Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ്' ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍

    Bengaluru Ganesh Utsav announcement ceremony
    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ ​വി​ദ്യാ​ര​ണ്യ യു​വ​സം​ഘ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ് 2025’ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ആ​റ് വ​രെ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ 63ാം പ​തി​പ്പാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സം​ഗീ​ത​വും സം​സ്കാ​ര​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും കൂ​ടി ക​ല​ര്‍ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ര​വി ച​ന്ദ്ര​ന്‍ വി​ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ്, ര​ഘു ദീ​ക്ഷി​ത്, രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ വേ​ദി​യി​ല്‍ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും.എ.​പി.​എ​സ് കോ​ള​ജ്, ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വേ​ദി. പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ സം​ഗീ​ത​ഞ്‌​ജ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്തി-​സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​ക​ള്‍ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ എം.​ഡി പ​ല്ല​വി​യു​ടെ ഭ​ക്തി-​സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി ന​ട​ക്കും. തി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​ഷ് എ​സ്.​എം, വി​ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ്, ര​ഘു ദീ​ക്ഷി​ത്, രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

