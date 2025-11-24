Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബി.​പി.​ഒ...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:43 AM IST

    ബി.​പി.​ഒ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ത​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടം​ഗ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ബി.​പി.​ഒ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ത​ട്ടി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഔ​ട്ട് സോ​ഴ്സ് സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം (ബി.​പി.​ഒ) മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി 8.90 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത എ​ട്ടം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കോ​ലാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സാ​റ ഫാ​ത്തി​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കോ​ലാ​റി​ലെ പൊ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളാ​ണ്. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കോ​ലാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ലൂ​രി​ലെ ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​ത്. ബി.​പി.​ഒ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ 112ൽ ​പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    ഡി.​സി.​പി സാ​റ ഫാ​ത്തി​മ പ​റ​യു​ന്ന​ത്: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ഒ​ന്നോ​ടെ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യി വേ​ഷം​മാ​റി​യ എ​ട്ട് പേ​ർ കോ​റ​മം​ഗ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ബി.​പി.​ഒ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ല് മാ​നേ​ജ​ർ ലെ​വ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ നാ​ല് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി 8.90 ല​ക്ഷം രൂ​പ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​നും പ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 4.30നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. എ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഡി.​സി.​പി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fraudKidnappedkarntaka
    News Summary - Bengaluru BPO managers kidnapped in fake police raid
    Similar News
    Next Story
    X