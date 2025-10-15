Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:19 AM IST

    ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ എ​​ത്ര നേ​രം കു​ടു​ങ്ങും; ആ​പ്പി​ൽ അ​റി​യാം

    ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ എ​​ത്ര നേ​രം കു​ടു​ങ്ങും; ആ​പ്പി​ൽ അ​റി​യാം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ ടൈ​മ​റു​ക​ൾ ആ​പ്പി​ൽ കാ​ണാം. നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​പ്പാ​യ മാ​പ്പി​ൾ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സി​റ്റി ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സാ​ണ് ആ​പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ആ​ക്കു​റേ​റ്റ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ(​വി.​എ.​സി) സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള കെ.​ആ​ർ. സ​ർ​ക്കി​ൾ, ഹ​ഡ്‌​സ​ൺ സ​ർ​ക്കി​ൾ, കെ.​എ​ച്ച്. റോ​ഡ്, മി​ന​ർ​വ ജ​ങ്ഷ​ൻ, ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 169 ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​വും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ത്സ​മ​യ സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ൽ കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലും സി​ഗ്ന​ൽ കൗ​ണ്ട്‌​ഡൗ​ൺ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​പ് മൈ ​ഇ​ന്ത്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രോ​ഹ​ൻ വ​ർ​മ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് റൂ​ട്ട് മാ​പ്, റോ​ഡി​ലെ തി​ര​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സം​വി​ധാ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

