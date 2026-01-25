Begin typing your search above and press return to search.
    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ം: സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ലിന് അംഗീകാരം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ം: സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ലിന് അംഗീകാരം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെം​പ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള (കെ.​ഐ.​എ) 8.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റെ​യി​ൽ ലി​ങ്കി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ​ക്ക് സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ബം​ഗ​ളൂ​രു സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ (ബി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​പി) ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 4100 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി 2030ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. മൊ​ത്തം 8.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ത​യി​ൽ 5.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ബാ​ക്കി 3.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പാ​ത​യു​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബി.​കെ. ഹ​ള്ളി, കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി എ​യ​റോ​സ്പേ​സ് പാ​ർ​ക്ക്, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ എ​ന്നീ നാ​ല് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പാ​ത​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ര​ണ്ട് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ (എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ലും) ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കും. ഈ ​പാ​ത സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ‘സ​മ്പി​കെ ലൈ​നി’​ന്‍റെ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു - ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി ഇ​ട​നാ​ഴി) ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്നി​നും ര​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക റെ​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി (കെ.​റൈ​ഡ്) പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ട്രോ​യു​ടെ ബ്ലൂ ​ലൈ​നി​ന് പു​റ​മെ സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​കും.

